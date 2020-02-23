شكرا لمتابعة خبر عن مُطلق النار على رجال الأمن بالمدينة سبق وهدد جيرانه بالسلاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على خلفية ما نشرته «صدى» بشأن حادث إطلاق النار على رجال أمن بالمدينة المنورة، الجمعة الماضية، وما تبعه من بيان للشرطة، تكشفت تفاصيلا جديدة حول الجاني.

وكشفت مصادر أن مطلق النار، سبق وأن هدد جيرانه بالسلاح، مطلع الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه يعيش بمفرده.

وأوضحت أن الجاني أطلق 30 رصاصة على رجال الأمن، حيث فتح النار على مركبة كانت تسير قرب منزله دون سبب واضح عقب صلاة الجمعة، ومن ثم تحصن بمنزله وبادر بإطلاق النار تجاه الدوريات الأمنية.

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يذكر أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، قد أعلن أن دوريات الأمن باشرت بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع ” أنوفا ” وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وأشار إلى تحصن الجاني داخل منزله، مما اقتضى مداهمته وتم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى.