السعودية اليوم / وزيرة البيئة الموريتانية تلتقي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية للخدمات الزراعية



نواكشوط 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

التقت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة الموريتانية مريم بكاي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والشركة العربية للخدمات الزراعية، الذي يزور موريتانيا حاليًا.

وتناول اللقاء دراسة الآثار البيئية على النشاطات التي تنفذها الهيئة والشركة العربية للخدمات الزراعية في موريتانيا، وضرورة العمل من أجل تسريع تنفيذ تلك الدراسات لضمان إنجاز محكم لمشاريع الهيئتين مع احترام البعد البيئي.

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