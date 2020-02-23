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فيديو.. موكب مهيب لاستقبال نايف القرادي بعد غياب 27 عامًا
احتفاءً بعودته إلى أسرته
متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبل أهالي محافظة هروب الشاب نايف القرادي استقبالًا مهيبًا، عقب عودته من الدمام إلى جازان، بعد غيام دام 27 عامًا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة الاستقبال المهيبة، والتي شهدت خلاله قمة جبل منجد بالمحافظة توافد عشرات السيارات لاستقبال الشاب، يقودها عدد من أقاربه وغيرهم من أبناء المحافظة، في محاولة منهم لدعم أسرته.
يذكر أن معاناة نايف القرادي بدأت منذ عام 1414 في المنطقة الشرقية، عندما توجهت والدته للولادة في أحد المستشفيات، لتقوم سيدة ترتدي زي ممرضة بأخذ المولود منها بحجة الذهاب به إلى قسم التطعيم، لتختفي عن الأنظار بعد ذلك.
لم يتم التوصل إلى الطفل حينها، كما أنه لم يتم اكتشاف هوية الخاطفة بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة في المستشفى في ذلك الوقت، ليتم اكتشاف حقيقة الأمر قبل أيام، عندما ذهبت لاستخراج أوراق ثبوتية، وبإجراء التحاليل الطبية لها تبين أنها ليست والدته.
وألقت الشرطة القبض على الخاطفة والتي اعترفت بخطف الطفل من أحد المستشفيات، ليتم إجراء تحليل الحمض النووي والوصول إلى والدته الحقيقية.
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