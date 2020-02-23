وفاة ستيني في صامطة بعد تعرضه لاعتداء وحشي

2020-02-23

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

باشرت الجهات الأمنية في جازان، مساء أمس السبت، التحقيق في واقعة وفاة ستيني، داخل المستشفى العام في صامطة وسط معلومات عن تعرضه لاعتداء وحشي.

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وتعود تفاصيل الواقعة التي روتها مصادر خاصة لـ “متابعات الخليج 365”، إلى خروج المسن الستيني مع أحد أبنائه من منزله الواقع في إحدى القرى التابعة لمحافظة صامطة وتعرض للضرب الوحشي ليتم نقله إلى المستشفى بعد ذلك.

ولفظ المسن أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بجراحه البالغة، ليتم إبلاغ الشرطة والتي بدأت التحقيق في الواقعة على الفور، مع ابنه الذي كان برفقته لحظه نقله إلى المستشفى لمعرفة تفاصيل ما حدث.

كما استدعت الشرطة باقي أبناء المجني عليه ومازالت تباشر التحقيق معهم.

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