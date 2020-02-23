، "منزلاوي" يلتقى نائب مندوب المغرب بالأمم المتحدة ويستعرض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقشا الموضوعات المشتركة والتطورات السياسية الراهنة على الساحتَيْن العربية والدولية

التقى نائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مؤخرًا بمكتبه في مقر وفد السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك نائب المندوب الدائم في وفد مملكة المغرب الشقيقة لدى الأمم المتحدة عمر قادري.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحتَيْن العربية والدولية.

حضر اللقاء المستشار في الوفد المغربي لدى الأمم المتحدة ياسر حلفاوي، ومن وفد السعودية رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي، والسكرتير أول عبدالله بن محمد مشخص.نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي الأمم المتحدة