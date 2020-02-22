الصحة تجدد التأكيد : لا إصابات بفيروس كورونا الجديد

2020-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على عدم اكتشاف أية إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن.

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وقالت الصحة: بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

وتابعت: بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (77662) شخصًا، معظمهم في الصين، تعافى منهم (21041)، بينما توفي (2360).

ودعت الصحة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 لأي استفسار.

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