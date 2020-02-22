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قراءة روايات بوكر العربية بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الدمام ينظم بيت السرد بجمعية الثقافة والفنون بالدمام الثلاثاء المقبل ورشة قراءة ومناقشة روايات القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «بوكر العربية»، للموسم الرابع على التوالي. وأوضحت منسقة الورشة الروائية مريم الحسن أن الجلسات ستناقش ست روايات للقائمة القصيرة للرواية العربية 2020م، تضمنت (حطب سراييفو) لسعيد خطيبي، (ملك الهند) لجبور الدويهي، (الحي الروسي) لخليل الرز، (فردقان) ليوسف زيدان، (الديوان الأسبرطي) لعبدالوهاب عيساوي، (التانكي) لعالية ممدوح.



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