السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يعلن القضاء على خمسة إرهابيين في مدينة بيشاور



إسلام آباد 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية نجاحها في القضاء على خمسة عناصر إرهابية، ومصادرة سترات ناسفة وأسلحة ومتفجرات خلال عملية نفذتها في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضح مفتش عام شرطة الإقليم ثناء الله عباسي في تصريح صحفي اليوم أن العملية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بناء على معلومات استخباراتية، حيث تمت مداهمة موقعاً للإرهابيين، والقضاء على خمسة إرهابيين إثر تبادل إطلاق النار .

وأضاف أن قوات الأمن صادرت ثلاثة سترات ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة رشاشة وذخيرة كانت بحوزة الإرهابيين الذين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة على هدف حساس في بيشاور.

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10:19ت م

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