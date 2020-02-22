شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..معنفة تلقي بنفسها من أعلى بناية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق شاب مقطع فيديو، صادم لفتاة تسقط من أعلى أحد المباني تحت الإنشاء.

وظهر موثق المقطع وهو في حالة فزع، وأخذ يهرول نحو الفتاة التي ألقت بنفسها، في محاولة منه لإنقاذها.

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وأوضح متداولو المقطع، أن الفتاة انتحرت بعد تعرضها للتعنيف من أسرتها.

ولم يتم تحديد مكان الواقعة إلى الآن، كما لم تصدر أي جهة مسؤولة ملابسات الواقعة، وسنوافيكم بالتفاصيل فور صدورها.