شكرا لمتابعة خبر عن النيابة تطالب بمعاقبة أم صورت طفلتها وهي تشرب «الشيشة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى مركز شرطة بريدة، بلاغا عن تعرض طفلة للإهمال من قبل والدتها وخالتها وتصويرها في مقطع متداول بـ «سناب شات» وهي تشرب الشيشة.

ومن جانبها وجهت النيابة العامة الاتهام إلى والدة الطفلة بتهديد سلامتها وصحتها النفسية والجسدية المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام حماية الطفل.

كما وجهت الاتهام إلى خالة الطفلة، بإلحاقها الضرر والتشهير بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأحيلت القضية إلى المحكمة المختصة مع المطالبة بمعاقبة والدة الطفلة بعقوبة تعزيرية زاجرة وفقا للمادة 23 من نظام حماية الطفل، وسجن وتغريم خالة الطفلة وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.