شكرا لمتابعة خبر عن هند القحطاني تخرج عن طورها بعدما طالبها خالد الثبيتي بالاحتشام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته «صدى» للخبير في قضايا التحكيم والتقاضي، خالد الثبيتي، مهاجما هند القحطاني، ردت الأخيرة متهمة إياه بمحاولة كسب الشهرة من خلالها.

وعقبت هند القحطاني على وسم «خالدالثبيتييجلدهندالقحطاني»، بأن ما حدث دليل على أن حديث الثبيتي سخيف، موجهة الشتائم للثبيتي، وكل ومن يهاجمها، متهمة إياهم بألفاظ خارجة.

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وقالت هند القحطاني: تدرون اللي يسبوني خاصًة ذكور وأسأل عنهم أشخاص مقربون منهم ويعرفونهم أقسم بالله 99 % من هذه النوعية التي ذكرتها أقذر ناس وأستغرب ليش يسبوني كأنهم يريدون أن يرفعون عنهم عيوبهم والجرائم التي يرتكبونها واللا أخلاقيات التي يمتازون بها.

وكان الثبيتي قد وجه انتقاداتًا لاذعة للقحطاني، مؤكدا أنها لم تقدر قيم مجتمعها ولا حتى دينها، مضيفا أنها لا تتمتع بالحياء، لافتا إلى أن جمال الفتاة المسلمة في حيائها وحجابها وسترها.