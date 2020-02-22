السعودية اليوم / هزة أرضية بقوة 3ر4 تضرب محافظة جيجل الجزائرية



الجزائر 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3ر4 درجات على سلم ريختر محافظة جيجل الجزائرية اليوم .

وحدد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري مركز الهزة على بعد 4 كيلومترات شمال شرق المحافظة .

// انتهى //

02:05ت م

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