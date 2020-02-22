شكرا لقرائتكم خبر عن 60 قياديا بتعليم الشرقية يلتحقون بـ«ساعة النمو المهني» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أمس الأول، برنامج «ساعة النمو المهني»، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، ومساعده للشؤون التعليمية د. سامي العتيبي، ومشاركة عدد من القيادات التعليمية ومديري الإدارات والمكاتب، وذلك في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» بمحافظة الخبر.

وشارك في البرنامج 60 قياديا وقيادية بالتعليم في ورش العمل التي أعدت لهذه الدورة المتخصصة لرفع مستوى التحفيز، ولتحقيق أفضل النواتج للقيادات التي تشرف على منظومة القطاع التعليمي.

وأكد د. الشلعان أن إحدى أهم ركائز وزارة التعليم الوصول إلى نمو مهني ومعرفي لجميع منسوبيها لبناء جيل معرفي ومهني يواكب رؤية 2030 التي يعد التعليم حجز الزاوية فيها، منوها بالدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الذي يتطلب مضاعفة الجهود للوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن التطوير العلمي السريع والثورات التقنية الحديثة تحتم سرعة المواكبة من قطاعات التعليم بالتدريب النوعي والتطور المهني لمواكبة المستجدات العالمية.

يذكر أن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية تعقد دوريا دورات تدريبية وورش العمل ذات الكفاءة العالية لجميع منسوبيها من قيادات للبنين والبنات وللمعلمين والمعلمات.