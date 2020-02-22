شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: مزاعم ترك السعودية لأوبك + «هراء» والان نبدء بالتفاصيل

وصف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، تقريرا إعلاميا بأن الرياض تدرس مغادرة تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا بأنه «هراء».

وأضاف في تصريحات له أمس: «هذا سخيف ومحض هراء».

وتابع: «وقعنا جميعا على ميثاق أوبك+ وسنواصل العمل بطريقة جماعية. نحن على تواصل مستمر وحوار مع جميع شركائنا في أوبك وأوبك+».

وتأتي تصريحات الوزير بعد أن أوردت إحدى الصحف أن السعودية تدرس الانسحاب من تحالف أوبك+، في الوقت الذي يسهم فيه تفشي فيروس كورونا في الصين في انخفاض الطلب العالمي على النفط.

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ونسبت الصحيفة إلى مصادر لم تسمها أن السعودية والكويت والإمارات تعتزم إجراء محادثات لبحث إمكانية خفض الإنتاج معا بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.

وكانت لجنة منبثقة عن أوبك+ أوصت في وقت سابق هذا الشهر المجموعة بتعميق قيودها الإنتاجية 600 ألف برميل يوميا إضافية؛ للتصدي لهبوط الطلب على النفط الناتج عن تفشي الفيروس الجديد.

لكن روسيا لم تعط موافقة نهائية بعد على التخفيضات المقترحة.