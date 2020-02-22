، عمالة مخالفة تستعرض بـ"جوالين وشرشف" لغسل المركبات بمدخل الفحص الطبي بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مراجعون طالبوا الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع والحد من الظاهرة

اتخذت عمالة مخالفة من مدخل مركز الفحص الطبي الشامل بالعاصمة المقدسة مقرًّا لجذب زبائنها؛ وذلك بهدف غسل سيارات المراجعين للمركز ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر الواقع بجوار المركز.

وتفصيلاً، أظهرت الصور التي تم التقاطها أمس الجوالين المعبأة بالمياه وهي مرصوصة عند مدخل مركز الفحص الطبي الشامل بالعاصمة المقدسة. كما عمدت العمالة إلى ربط قطعة "شرشف"، تُستخدم في الغسل، بإحدى نوافذ المركز من أجل تعريضها للشمس دون أدنى مسؤولية.

واعتادت تلك العمالة على مراقبة المراجعين في الساحات المحيطة بالمركز، وممارسة غسل السيارات بهدف كسب المال، دون أن تكترث لمخالفتها للنظام الذي يمنع ذلك العمل العشوائي.

وطالب مراجعون الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع، والحد من ظاهرة غسل المركبات في الشوارع والساحات المحيطة بالمستشفى والمركز.

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