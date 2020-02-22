- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
بدت عدد من الشوارع في مخطط 7 بالشرائع، وكأن الظلام يلفها رغم أنه لم يمضِ على استبدال الأنوار القديمة في أعمدة الإنارة إلا قرابة 48 ساعة، واستبدالها بأنوار "ليد".
"الخليج 365" وقفت ميدانياً على تلك الأعمدة والتي بدأت في الشارع الواحد بلونين فمنها الأزرق والأصفر، إذ تفاوتت قوتها وإنارة الشارع بحسب لون الإضاءة، ما جعل المكان يبدو ضعيف الإضاءة.
يذكر أن الإنارة السابقة والتي كانت في أعمدة الإنارة ذات قوة أفضل وأعلى من الحالية، والتي أحبطت أهالي بعض الأحياء وخاصة الإضاءة زرقاء اللون.
مكة المكرمة حي الشرائع
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 11:57 PM
بعد استبدالها من أعمدة الإنارةإضاءة أنوار "ليد" تخذل الأهالي في مخطط 7 بـ"الشرائع".. إضاءة أقل والألوان متفاوتة
بدت عدد من الشوارع في مخطط 7 بالشرائع، وكأن الظلام يلفها رغم أنه لم يمضِ على استبدال الأنوار القديمة في أعمدة الإنارة إلا قرابة 48 ساعة، واستبدالها بأنوار "ليد".
"الخليج 365" وقفت ميدانياً على تلك الأعمدة والتي بدأت في الشارع الواحد بلونين فمنها الأزرق والأصفر، إذ تفاوتت قوتها وإنارة الشارع بحسب لون الإضاءة، ما جعل المكان يبدو ضعيف الإضاءة.
يذكر أن الإنارة السابقة والتي كانت في أعمدة الإنارة ذات قوة أفضل وأعلى من الحالية، والتي أحبطت أهالي بعض الأحياء وخاصة الإضاءة زرقاء اللون.
، إضاءة أنوار "ليد" تخذل الأهالي في مخطط 7 بـ"الشرائع".. إضاءة أقل والألوان متفاوتة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إضاءة أنوار "ليد" تخذل الأهالي في مخطط 7 بـ"الشرائع".. إضاءة أقل والألوان متفاوتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.