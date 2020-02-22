، إضاءة أنوار "ليد" تخذل الأهالي في مخطط 7 بـ"الشرائع".. إضاءة أقل والألوان متفاوتة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد استبدالها من أعمدة الإنارة

بدت عدد من الشوارع في مخطط 7 بالشرائع، وكأن الظلام يلفها رغم أنه لم يمضِ على استبدال الأنوار القديمة في أعمدة الإنارة إلا قرابة 48 ساعة، واستبدالها بأنوار "ليد".

"الخليج 365" وقفت ميدانياً على تلك الأعمدة والتي بدأت في الشارع الواحد بلونين فمنها الأزرق والأصفر، إذ تفاوتت قوتها وإنارة الشارع بحسب لون الإضاءة، ما جعل المكان يبدو ضعيف الإضاءة.

يذكر أن الإنارة السابقة والتي كانت في أعمدة الإنارة ذات قوة أفضل وأعلى من الحالية، والتي أحبطت أهالي بعض الأحياء وخاصة الإضاءة زرقاء اللون.

مكة المكرمة حي الشرائع