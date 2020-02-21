شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سلطان الدوسري تعليقا على كليب «بنت مكة»: قدسية المكان فوق أي شأن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق سلطان الدوسري المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على كليب “بنت مكة” الذي أثار جدلا واسعا لاحتوائه علي مظاهر لا تتوافق مع عادات مكة.

وأضاف الدوسري خلال مكالمة هاتفية في برنامج”يا هلا” اليوم الجمعة، أن قدسية المكان فوق كل شأن.

ولفت الدوسري:” توجيه سمو أمير منطقة مكة المكرمة بوقف كليب “بنت مكة” أتى لأن لا هذه عادات ولا تقاليد أهالي مكة ولا هذه الموسيقى سعودية أصلا”.

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