شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف 23 طفلا يمنيًا في ذمار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر حقوقية في محافظة ذمار، جنوبي العاصمة المختطفة صنعاء، بان 23 طفلاً اختفوا، منذ منتصف يناير الماضي، من أوساط أحياء سكنية وشوارع في المدينة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت المصادر أن 23 طفلاً تتراوح أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة، اختفوا بشكل مفاجئ، ولا تعلم أسرهم عنهم شيئاً حتى اليوم، في ظل مخاوفها من أن يكونوا تعرضوا للاختطاف من قبل مليشيا الحوثي للدفع بهم إلى جبهات الحرب للقتال، طبقاً لما أورده موقع صحيفة “الشارع”.

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وكشفت مؤخراً، عن قيام مليشيا الحوثي باختطاف عشرات الأطفال من أمام منازل أسرهم، ومن مدارسهم، والدفع بهم إلى معسكرات لتلقينهم دورات عقائدية دينية، ثم الزج بهم في جبهات القتال.

التقرير الأخير، الذي صدر عن الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمن الدولي، أكد اختطاف مليشيا الحوثي لليمنيين، وإخضاعهم لدورات دينية، ثم تكليفهم بمهام عدة منها القتال، والاعتداء عليهم، وعدم منحهم أي أموال أو رواتب.