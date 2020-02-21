السعودية اليوم / رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي تصل الرياض



الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

وصلت رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان إلى الرياض اليوم.

وكان في استقبالها لدى وصولها مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مشاري عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية

وستلتقي خلال زيارتها بعدد من كبار المسؤولين في المملكة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما ستلتقي خلال الزيارة بمعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، وستعقد اجتماعًا بلجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي في مجلس الشورى .

// انتهى //

23:35ت م

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الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسوصلت رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان إلى الرياض اليوم.وكان في استقبالها لدى وصولها مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مشاري عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي، وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الاوروبي الدكتورة حنان الاحمدي، ورئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.وستلتقي خلال زيارتها بعدد من كبار المسؤولين في المملكة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما ستلتقي خلال الزيارة بمعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، وستعقد اجتماعًا بلجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي في مجلس الشورى .// انتهى //23:35ت م0151

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