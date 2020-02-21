إعلان مثير لمذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘ يشعل ضجة في السعودية ومصر.. شاهد ماورد فيه؟؟

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عدن - ياسمين التهامي - مقاطعة هواوي”، عنوان هاشتاق أصبح متداولا، اليوم الجمعة، ضد شركة الهواتف الذكية الصينية، بين المغردين في مصر والمملكة العربية السعودية.

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إعلان مثير لمذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘ يشعل الغضب في السعودية ومصر.. شاهد ماورد فيه؟؟

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إعلان جديد

وانتشر هاشتاق”مقاطعه_هواوي”، بعد أن شارك الحساب الرسمي لـ”هواوي” بالعربية، إعلانا جديدا لها، تظهر فيه الإعلامية الأردنية، علا الفارس، وهي تروج لأحد هواتفها الذكية، وذلك بعد اختيارها كوجه إعلاني لها في المنطقة العربية.

واعتبر مطلقو الهاشتاق، أن اختيار “هواوي” لعلا الفارس غير موفق، بعد انضمامها للعمل لصالح شبكة “بي إن”، التابعة لشبكة “الجزيرة” القطرية.

هواوي تحذف التغريدة

وأمام حملة مقاطعة “هواوي” في المنطقة العربية، حذف حساب “هواوي” بالعربية التغريدة التي تضم إعلان علا الفارس، المتعلق بهاتف “هواوي ميت 30 برو”، الذي يعمل بشبكة الجيل الخامس.

وتفاعل العديد من مغردي “تويتر” مع هاشتاق “مقاطعة هواوي”، إذ غرد العديد أنهم متضامنين معه من أجل وطنهم.

​وكتب أحد المغردين: “أعلن من الآن فصاعدا مقاطعة هواوي”، بينما غرد آخر أنه سيحطم هاتفه الذكي من إنتاج الشركة الصينية.