الزعاق يوضح تطورًا بالحالة الجوية يبدأ منتصف الأسبوع المقبل

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ اليوم الجمعة، نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، يبدأ من منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن موجات البرد المباغتة سوف تقل خلال الأيام المقبلة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الزعاق: «منتصف الأسبوع المقبل.. نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة على معظم مناطق السعودية، خاصة على الشمال والشمال الشرقي والشرقية والوسطى».

وأفاد الزعاق، بأن الأربعاء الماضي، كان أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نشعر بالدفء الحار خلال الظهيرة، مشيرًا إلى أنه في هذه الأيام تهدأ البرودة الشديدة ليلًا وتطول فترة الاعتدال وتقل موجات البرد المباغتة.

من ناحيتها، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة طقس الجمعة، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، نجران)، لافتة إلى استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

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وأشارت هيئة الأرصاد، في تقرير لها، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

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