بالصور.. «صحة حفر الباطن» تحاضر المصلين عن فيروس كورونا المستجد

أقامت «صحة حفر الباطن»، وبالتعاون مع إدارة المساجد بالمحافظة، اليوم الجمعة، محاضرة توعوية للمصلين في جامع الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فيروس ‎كورونا المستجد.

واستهدفت المحاضرة، رفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.

تناولت مسببات المرض وطرق الوقاية منه، والتعرف على الطرق الاحترازية للوقاية من انتشاره، إضافة إلى كيفية التعامل معه، ووسائل الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.

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