حساب المواطن: يمكن صرف الدعم للزوجة المنتسبة للقبائل النازحة

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، أن الزوجة التي تنتسب إلى القبائل النازحة يمكنها صرف الدعم حال توافر المعايير المطلوبة لاستحقاقه.
جاء ذلك ردًا من البرنامج عبر «تويتر» على استفسار تلقاه من أحد المستفيدين قال فيه: «هل يصرف برنامج حساب المواطن الدعم للزوجة من القبائل النازحة؟».
وقال البرنامج: إن الزوجة من القبائل النازحة يمكنها الاستفادة من البرنامج بإضافتها كتابع مع رب الأسرة «الزوج»، وذلك حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
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