انقلاب مركبة على طريق المدينة بعد انحرافها عن مسارها

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، انقلاب مركبة على طريق المدينة باتجاه الجنوب، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال مركز العمليات: «انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على طريق المدينة باتجاه الجنوب، في محافظة جدة».

وأشار الحساب إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

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