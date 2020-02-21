السعودية اليوم / الأردن تمنع دخول القادمين من إيران الى أراضيها بسبب فيروس كورونا



عمّان 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

أكدت الحكومة الأردنية اليوم أنها ستمنع دخول القادمين من إيران إلى الأراضي الأردنية؛ وذلك عقب تفشي فيروس كورونا هناك.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر في تصريح صحفي " إنه لا يوجد أي خطوط جوية تربط الأردن مع إيران بشكل مباشر، مبينًا أنه في حال قدوم أحد الأشخاص من إيران عبر خطوط جوية غير مباشرة فإن السلطات الأردنية ستمنع دخوله".

وأضاف أنه سيتم التدقيق على جوازات سفر القادمين إلى الأردن، وفي حال كان أحد الأشخاص قد زار إيران قبل أسبوعين من دخوله الأردن، فسيتم منعه من الدخول، لافتًا إلى أنه في حال قدوم مواطن أردني من إيران سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي عليه.

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21:37ت م

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