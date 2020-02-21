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ضبط مواطن أطلق النار على سيارة ودهس قائدها بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

باشرت دوريات الأمن ظهر أمس بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع «أنوفا» وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع، وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى مداهمته.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أنه جرى القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، ونتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.