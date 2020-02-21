شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد قيادي إصلاحي كبير في محافظة الجوف خلال معارك مع مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل مساء أمس الخميس، قيادي بارز في صفوف القوات الحكومية خلال المعارك العنيفة التي تشهدها محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقالت مصادر ميدانية أن نجل محافظ المحافظة العقيد صادق أمين العكيمي، أركان محور الجوف قائد اللواء 155، قتل خلال مواجهات مع المسلحين الانقلابيين في مديرية الغيل، جنوبي غرب المحافظة.

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وبحسب ما أوضحت المصادر فإن المعارك في المديرية ما زالت على أشدها حتى لحظة كتابة الخبر في العديد من المواقع والجبهات القتالية.

المصادر ذكرت ان المواجهات بين الطرفين تركزت في جبهات المحزمات، وسلسلة جبال يام، يرافقها قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين.

وفي الوقت ذاته، تشهد مديريتي المصلوب، والمتون، غربي المحافظة، مواجهات عنيفة بين الطرفين في مواقع متفرقة بالمديريتين.

وطبقا لما أفادت المصادر فإن المعارك اندلعت عقب هجمات متفرقة للعناصر الانقلابية شنتها على مواقع تتمركز فيها القوات الحكومية.

وبموازاة المواجهات على الأرض شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الانقلابيين في المديريات ذاتها.

وأسفرت المواجهات وضربات التحالف العربي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، غالبيتهم من العناصر الانقلابية.