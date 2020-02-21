السعودية اليوم / اجتماع للجنة التحول الرقمي في تعليم وادي الدواسر



وادي الدواسر 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

عقدت لجنة التحول الرقمي في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر أمس اجتماعا برئاسة مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري لمراجعة سير العمل في بوابة المستقبل ومناقشة الإجراءات المقترحة لمتابعة الدخول على النظام لتطوير المدارس المشاركة، ودراسة الآليات ووضع الخطط المستقبلية المناسبة لحل المشكلات التي قد تواجه التحول الرقمي .

واستعرض الاجتماع التقارير المفصلة عن الفصل الدراسي الأول وأبرز التحديات التي واجهت تفعيل بوابة المستقبل في المدارس ، كما اطلعت اللجنة على أبرز إنجازات المدارس في هذا الشأن، واستعرضت الخطط المستقبلية والحلول المقترحة للوصول إلى المعدلات المرتفعة في التفاعل مع بوابة المستقبل من قبل المدارس المطبقة لنظام التحول الرقمي لما يمثله هذا البرنامج من أهمية كبرى تحقق أفضل الخدمات لجميع فئات المنظومة التعليمية ؛ وتحقق عوائد علمية تسهم في تحسين نواتج التعلم .

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بأهمية ربط أعضاء لجنة التحول الرقمي بمهامهم في مشروع بوبة المستقبل ، والدعوة الى عقد الورش التدريبية واللقاءات المتخصصة لرفع مستوى تفعيل بوابة المستقبل ، وتفعيل دور الإعلام والاتصال بتكثيف الحملات الإعلامية بمختلف الوسائط المتعددة ، بالإضافة الى تحفيز العاملين في الميدان التعليمي من معلمين وطلاب وقادة مدارس ؛ وتشجيعهم وإبراز جهودهم والاستفادة من تفعيل مجتمعات التعليم المهنية في بوابة المستقبل

وتحسين نواتج التعلم ، وتقديم تقارير أسبوعية لرفع مستوى التفعيل لمدارس البنين والبنات .

// انتهى //

18:03ت م

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