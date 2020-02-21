اخبار السعوديه

فيديو.. اعترافات جديدة لمختطفة الأطفال قبل 27 عامًا

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم فيديو.. اعترافات جديدة لمختطفة الأطفال قبل 27 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-21

فيديو.. اعترافات جديدة لمختطفة الأطفال قبل 27 عامًا

متابعات الخليج 365 – الرياض

كشف مراسل قناة الإخبارية تفاصيل جديدة عن جريمة اختطاف 3 أشخاص بواسطة امرأة في المنطقة الشرقية قبل قرابة 3 عقود والتي تم الكشف عنها مؤخرًا.

Advertisements

وعاد المختَطفون الثلاثة إلى ذويهم بعد غياب امتد في بعض الحالات إلى 27 عامًا فيما لا تزال التحقيقات مع المتهمة جارية.

واعترفت الخاطفة أنها نفذت الجرائم الثلاث بالتعاون مع رجل وامرأة، لكن المثير في الأمر أن لديها أولادًا وبنات متزوجات وأنها كانت تعامل المختَطفين الثلاثة مثل أولادها وأحسنت تربيتهم وتعليمهم.

تابعنا على 565a712839.jpg تواصل معنا على425808db48.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. اعترافات جديدة لمختطفة الأطفال قبل 27 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا