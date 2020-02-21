2020-02-21

فيديو.. اعترافات جديدة لمختطفة الأطفال قبل 27 عامًا

متابعات الخليج 365 – الرياض

كشف مراسل قناة الإخبارية تفاصيل جديدة عن جريمة اختطاف 3 أشخاص بواسطة امرأة في المنطقة الشرقية قبل قرابة 3 عقود والتي تم الكشف عنها مؤخرًا.

Advertisements

وعاد المختَطفون الثلاثة إلى ذويهم بعد غياب امتد في بعض الحالات إلى 27 عامًا فيما لا تزال التحقيقات مع المتهمة جارية.

واعترفت الخاطفة أنها نفذت الجرائم الثلاث بالتعاون مع رجل وامرأة، لكن المثير في الأمر أن لديها أولادًا وبنات متزوجات وأنها كانت تعامل المختَطفين الثلاثة مثل أولادها وأحسنت تربيتهم وتعليمهم.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر