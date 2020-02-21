حساب المواطن يرد على أعزب دعمه 300 ريال فقط

2020-02-21

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على معايير الاستحقاق والتي يتم من خلالها تحديد قيمة الدعم الذي يحصل عليه كل مستفيد.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 سؤالًا من أحد المسجلين المستقلين قال فيه : أنا أعزب مستقل في حساب متابعات الخليج 365 أحصل على دعم 300 ريال شهريًا في حين هناك من هو مثلي ويحصل على دعم أعلى فما السبب؟

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وردت خدمة المستفيدين بالقول: إن الدعم للمستقلين يصرف بناء على مجموع الدخل الشهري للفرد، وبالتالي قد يختلف الدعم باختلاف مجموع دخل الفرد المستقل.

ويصرف دعم حساب متابعات الخليج 365 بناء على عدد من المعايير بالنسبة للأسرة هي عدد أفراد الأسرة ومتوسط أعمار التابعين ومجموع دخل الأسرة بما فيها راتب الزوجة، أما للفرد المستقل فيصرف على حسب مجموع دخله.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع الدفعة الـ27 في حسابات المواطنين يوم 10/2/2020 فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 29 استحقاق شهر إبريل المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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