شكرا لمتابعة خبر عن حالتان تُلزم مقدمة الخدمة البريدية بتعويض المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحالات التى يكون مقدم الخدمة البريدية مُلتزم فيها بتعويض المستفيدين.

وذكرت أن من حق الفرد عدم استلام الطرد في حال تعرضه للتلف أو النقص، مضيفة أن على مقدم الخدمة في هاتين الحالتين تطبيق قواعد وإجراءات التعويض، وإعادة المقابل المالي المعلن عنه.

ونوهت بأن ذلك يأتي في إطار ما نصت عليه وثيقة حماية مستفيدي الخدمات البريدية.