شكرا لمتابعة خبر عن تركي المالكي: الهجمات الحوثية على «ينبع الصناعية» استهداف متعمد للمدنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على خلفية ما نشرته «صدى» بشأن اعتراض ثلاث صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية تجاه ‎مدينة ينبع الصناعية، علق العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على الحادث.

وكشف تركي المالكي، أن الهجمات الحوثية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واستهداف متعمد للمدنيين، مضيفًا أن دفاعات المملكة تصدت لصواريخ حوثية دون أن تؤدي لأي أضرار مادية أو بشرية.

وأفاد بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية تزيّف الحقائق في محاولات لرفع معنويات جمهورها، مؤكدًا أن استمرار الانتهاكات والاعتداءات يثبت تواصل تهريب الأسلحة للحوثيين من الحرس الثوري الإيراني.