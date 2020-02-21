حساب المواطن يحدد المدة المناسبة لإعادة تسجيل محذوفي الدعم

أكّد برنامج حساب المواطن، إنه في حال حذف أحد المستفيدين، فيمكن التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يومًا من حذف الحساب، جاء ذلك في رد البرنامج عبر حسابه الرسمي في «تويتر» على استفسار تلقّاه من أحد المواطنين بشأن مدى إمكانية إعادة التسجيل في البرنامج، رغم إنهاء إجراءات حذف الحساب وتوقف الدعم.
وقال برنامج حساب المواطن، إنه في حال حذف حساب أحد المستفيدين؛ فبإمكانه التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يومًا من حذف الحساب، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق عليه سيشمله الدعم.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد -بشكل دائم- داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، بينما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمال دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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