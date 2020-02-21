«الجوازات» تُعيد التذكير بسلامة وثائق السفر.. وتوجِّه نصيحة

وجَّهت المديرية العامة للجوازات، مجموعةً من النصائح المهمة لسفر آمن بدون مشاكل أو مُعوِّقات، وذكَّرت المواطنين بعدد من الإجراءات للتأكُّد من سلامة وثائق السفر لتجنُّب المساءلة.

وقالت «الجوازات»، في تغريدة عبر حسابها عبر «تويتر» اليوم الجمعة: «التأكد من سلامة وثائق السفر تحمي أصحابها من المساءلة.. ولتسعد بسفرك، تأكد من أن بيانات الهوية وصورة صاحب الهوية واضحة، على أن يتبقى على انتهاء الصلاحية أكثر من 3 أشهر، وكذلك إصدار تصاريح السفر اللازمة، وأن تكون الهوية خالية من التلف».

وفيما يتعلق بجواز السفر، أكدت الجوازات أهمية أن تكون بيانات جواز السفر مقروءة، وصورة صاحب الجواز واضحة، وأن يتبقَّى على انتهاء مدة صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى الدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر إلى الدول الأخرى، وكذلك التأكد من اشتراطات الدول المراد السفر إليها إذا كانت تتطلب تأشيرة دخول.

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