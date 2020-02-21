شكرا لمتابعة خبر عن ضبط أكثر من 100 مخالفة في ساعات قليلة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الدوريات الأمنية بالعاصمة الرياض من ضبط أكثر من 100 مخالفة ليل أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في منطقة الخدمات الواقعة على طريق المطار ، والمجاورة لمحيط جامعة الأميرة نورة .

وتنوعت تلك المخالفات بين نزع لوحات المركبات وتغيير وتعديل الهياكل والتظليل .

وكانت الدوريات الأمنية قد كثفت تواجدها ضمن جهودها لمكافحة المخالفات ومظاهر الإزعاج في عطلة نهاية الأسبوع .