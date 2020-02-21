شكرا لمتابعة خبر عن ضبط أكثر من 100 مخالفة في ساعات قليلة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تمكنت الدوريات الأمنية بالعاصمة الرياض من ضبط أكثر من 100 مخالفة ليل أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في منطقة الخدمات الواقعة على طريق المطار ، والمجاورة لمحيط جامعة الأميرة نورة .
وتنوعت تلك المخالفات بين نزع لوحات المركبات وتغيير وتعديل الهياكل والتظليل .
وكانت الدوريات الأمنية قد كثفت تواجدها ضمن جهودها لمكافحة المخالفات ومظاهر الإزعاج في عطلة نهاية الأسبوع .
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أكثر من 100 مخالفة في ساعات قليلة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.