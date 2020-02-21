شكرا لمتابعة خبر عن «الرخيص» يُحدد لـ «صدى» موعد بداية شهر رجب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الباحث الشرعي في الحسابات الفلكية الأستاذ ماجد ممدوح الرخيص، أن خمس حالات ستميز سيميز الهلال المتناقص لجمادي الآخر الجاري وهلال رجب الجديد المقبل.

وأوضح أن الحالة الأولى هي صغر حجم الهلال المتناقص عن منزلته الحقيقة ومن يراه قبل مغيبه بثلاثة أيام يظن بأن عدة شهر جمادي الآخر ناقصة وهي بالحقيقة كاملة (ثلاثون يومًا).

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وأضاف «الرخيص» لصحيفة «صدى»، أن الحالة الثانية هي أن غياب الهلال المتناقص مساء الأحد القادم قبل مغيب الشمس بخمس دقائق في مكة المكرمة يجعل الإثنين المقبل متمماً لجمادي الآخرة.

وأشار لـ«صدى»، إلى أن الحالة الثالثة هي اقتران المحاق يحدث يوم الأحد بعد مغيب الشمس بإحدى عشر دقيقة، مضيفًا أن الحالة الرابعة هي زيادة نادرة بعمر هلال رجب المتزايدومقدارها يوماً كاملاً إلا أحد عشر دقيقة عند مغيبه.

وأفاد بأن الحالة الخامسة هي أن هلال رجب سوف يرى بالعين المجردة مساء يوم الإثنين المقبل بمشيئة الله بعد مغيب الشمس، مالم يغم عليه بغمام، وعليه يكون يوم الثلاثاء بداية شهر رجب عام ١٤٤١هـ ، الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ بتوقيت المملكة، فهذه الزيادة في عمره زادت نسبة إضآءته، ليسهل رؤيته، وستكون مدة مكثه (٤٤) دقيقة، وفرصة الرؤية فيها (٢٣) دقيقة منذ بدايتها.