السعودية تعبر عن تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية جراء حادثي إطلاق النار في مدينة هاناو الألمانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

عبرت وزارة الخارجية عن تضامن السعودية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، جراء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى.

وفيما أكدت الوزارة رفضها واستنكارها الشديدين لأشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، أعلنت وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.