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فيديو.. وزير الصحة يفاجئ الممرضة عائشة الشهري على الهواء

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2020-02-21

فيديو.. وزير الصحة يفاجئ الممرضة عائشة الشهري على الهواء

متابعات الخليج 365 – الرياض

وجّه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بتكريم الممرضة عائشة الشهري التي نجحت هي وزميلتاها في إنقاذ حياة عامل تعرض للدهس في خميس مشيط.

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وخلال استضافتها في برنامج الراصد كشف عبير الشهري عن تفاصيل عملية إنقاذ العامل حيث قالت إنها صادفت هي وأختها صفية وصديقتها منال الشهري، على طريق المدينة العسكرية في خميس مشيط أحد العمال تعرض لحادث مروري ما أدى إلى فقده الوعي.

وأضافت أنه تم عمل إنعاش قلبي له وإسعافه بواسطة حقيبة الإسعافات الأولية التي كانت بحوزتهنّ لحين وصول الفرق الإسعافية.

وزفّ مقدم البرنامج على الهواء بشرى التكريم للممرضة بعدما تلقى رسالة SMS من أحد مسؤولي الوزارة أثناء تقديم البرنامج.

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