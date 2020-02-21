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فيديو.. وفاة عراقي على الهواء اشتكى سوء الرعاية الصحية
متابعات الخليج 365 – متابعة
لفظ مسنّ عراقي أنفاسه الأخيرة على الهواء مباشرة، وذلك أثناء شكواه من سوء الرعاية الصحية في بلاده.
ونشرت قناة العربية مقطع فيديو للواقعة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ظهر به الرجل المسن وهو يقف في المستشفى بينما كانت إحدى القنوات التليفزيونية تصور مع طبيب بالمستشفى.
بدأ المسنّ الحديث عن سوء الرعاية الصحية في البلاد، ويطالب الطبيب بضرورة توفير منافذ لبيع الدواء، لينفعل أثناء حديثه، وتبدو عليه علامات التعب، ليمسك بيد الطبيب قبل أن يسقط أرضًا، ليسرع الكثير من الأطباء إليه في محاولة لإنقاذه.
وبحسب ما قالته عائلة المسن فإنه تعرض لأزمة صحية إثر إزالة أحد محاله التجارية من قبل أمانة بغداد، الأمر الذي اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك التعليمي، للكشف عن حالته الصحية.
وأضافت أنه لاحظ وجود إحدى القنوات في المستشفى تصور كيفية خدمة المستشفى للمراجعين، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.
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