شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يشرف حفل سفارة اليابان لدى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، مساء اليوم ، حفل سفارة اليابان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

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