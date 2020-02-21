بالفيديو.. المختطف يوسف العماري في أول ظهور بين أهله

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نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوثق أول ظهور للمختطف يوسف العماري في أول ظهور له بين أهله.

وقال يوسف العماري، “اللهم لك الحمد، فرحتي لا توصف، أنا بين والدي ووالدتي وإخواني اللهم لك الحمد”.

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وكانت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية أعلنت في وقت سابق، التوصل إلى هوية شابين يبلغان من العمر 20 عامًا، بعد اختطافهما وهما حديثي الولادة من داخل مستشفى الولادة بالدمام.

الشابان هما محمد العماري وموسى الخنيزي؛ توصلت إليهما الجهات الأمنية بعد القبض على سيدة في العقد الخامس من العمر تقدمت لاستخراج هويات وطنية لمواطنين ادّعت أنهما لقيطان.

واكتشفت الجهات المختصة في وقت لاحق..، مخطوفًا ثالثًا لدى خاطفة موسى الخنيزي ومحمد العماري قبل أكثر من 20 عامًا.

وزعمت المواطنة، أنها “عثرت عليهما منذ قرابة عشرين عامًا، وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما”، إلا أن فطنة رجال الأمن مكنتهم من كشفها.

