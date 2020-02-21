تعليم مكة يصدر عقوبات على طلاب مضاربة ثانوية الشرائع

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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي العقوبات التي قررتها لجنة قضايا الطلاب حول المضاربة التي حدثت في إحدى المدارس الثانوية بالشرائع شرق العاصمة المقدسة منتصف شهر ربيع الآخر من العام الحالي.

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وخلصت اللجنة إلى تطبيق الأجراء الأول من الدرجة السادسة للائحة المخالفات السلوكية بحق الطالب الذي قام بالتصوير، وتمثلت العقوبة في حرمانه من الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1441/1440 والفصل الأول من العام القادم 1442/1441، وتمكينه من الدراسة عن طريق الانتساب في غير مدرسته الحالية، على أن يحول لوحدة الخدمات الإرشادية، ويعد له برنامج تربوي أثناء فترة الحرمان، مع أخذ تعهد خطي بالالتزام بالسلوك الحسن والانضباط، مع تمكينه من الدراسة انتظاماً اعتباراً من الفصل الثاني للعام الدراسي القادم 1442/1441 في غير مدرسته السابقة، بحسب عكاظ.

وتضمنت العقوبات تطبيق الإجراء الأول من الدرجة الرابعة للائحة المخالفات السلوكية بحق الطالبين المشاركين في المضاربة مع خصم 10 درجات من السلوك، ونقل الطالب (الضارب) إلى مدرسة أخرى غير مدرسته الحالية وبقاء الطالب (المضروب) في مدرسته.

يذكر أن اللجنة قد خلصت إلى أن الطالب الذي صور الحادثة في حصة بمعمل الكيمياء قد قام بإرساله إلى قروب الفصل البالغ عددهم 19 طالبًا، إضافة إلى إرساله إلى طالبين من خارج المدرسة وإرساله عبر تطبيق سناب شات إلى 6 أشخاص.

