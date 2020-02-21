“شرطة جازان” تصدر بيانا حول حادِثة اعتداء مواطن على زوجته بإحدى قرى المنطقة

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قالت شرطة منطقة جازان أمس الخميس، إنه بالإشارة لما جرى تداوله عن اعتداء مواطن على زوجته في إحدى قرى المنطقة، فقد باشرت الجهات الأمنية حريقاً في منزل بقرية صليبة التابعة لمحافظة العيدابي يوم الثلاثاء الماضي.

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وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد نايف الحكمي، أنه نتج عن الحريق إصابة صاحب المنزل وزوجته حيث تم نقلهما إلى المستشفى.

وأوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود شبهة جنائية في قيام الزوج بتعمد إشعال الحريق حيث جرى إيقافه بتهمة الاعتداء على ما دون النفس لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية.

وكانت إحدى قرى محافظة جازان شهدت واقعة مؤلمة، بعد أن قام مواطن بالاعتداء على زوجته ضربـاً قبل أن يسكب البنزين عليها ويشعل النـار فيها.

