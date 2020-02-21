السعودية تسلم جمهورية موزمبيق هدية لحوم الهدي

سلَّم ممثل السعودية في جمهورية موزمبيق «محمد بن عبدالعزيز الزايد»، هدية المملكة العربية السعودية من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 1440هـ- 2019م، إلى العديد من الجهات في موزمبيق.

جاء ذلك، بمشاركة مندوب رابطة العالم الإسلامي أنس فقير، وسكرتير الدولة لمحافظة نامبولا، ميتي كندولا، وشملت الجهات التي تسلمت هدية المملكة من لحوم الهدي والأضاحي، الجمعيات الخيرية ودور الأيتام والأفراد في المقاطعات الشمالية والوسطى من البلاد.

اقرأ أيضًا:

4 أولويات لتوزيع لحوم الأضاحي بمشروع المملكة

«أمانة الرياض» تحذر من الاستعانة بالعمالة غير المرخصة في ذبح الأضاحي