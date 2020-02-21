السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربي الصين



بكين 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة التبت جنوب غربي الصين، دون ورود أنباء حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز شبكات رصد الزلزال الصينية في بيان أن الزلزال وقع الساعة 2:01 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت بكين، وأن مركزه كان على عمق 9 كيلومترات في محافظة "قرتسه" بولاية "علي" في التبت.

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10:12ت م

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