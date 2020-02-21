سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها مصر وبيلاروسيا لتعزيز التعاون في مجالات توطين العلوم والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار والتجارة والزراعة، وذلك خلال مجلس الأعمال المشترك.

وأبرزت الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة وزير الموارد المائية والري وممثلي وزارتي الدفاع والخارجية والمخابرات العامة، لاستعراض نتائج اجتماعات واشنطن حول سد النهضة التي عقدت مؤخرًا.

وأشارت صحف الجمعة إلى إدانة مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقهيين بمدينة "هاناو" الألمانية وأسفر عن مقتل عددٍ من الأشخاص.

ونشرت تأكيد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تعليق العمل بالهدنة في ليبيا، وتشديده على أنه لا تفاوض مع الإرهابيين أو قوات تركية محتلة.

وتناقلت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة.

وأنبأت صحف القاهرة عن موافقة رئيس جنوب السودان سلفا كير مع زعيم المتمردين رياك مشار على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد غد.

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