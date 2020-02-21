خلك فطيييين لاتصير كلمة توديك و كلمة تجيبك

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شاهد الفيديو ثم اقرأ أسفل الفيديو

*ليس دفاعا عن الوزير.. ولكن!!*

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???? بعض الناس يحبون الشهرة وصار الموضوع عندهم مرض

???? هذا المرض متى ما استشرى عند الشخص يبدأ يخليه يبحث عن أي سلبية للحديث عنها

???? طيب ليش؟ لأنه يعرف إن الناس تهتم بالسلبيات وتترك الإيجابيات

???? وللأسف هذا الأمر أصبح شائع عند بعض من أغراهم حب المال واللايكات والشير والسكسكرايب

عشان أدللكم إن الموضوع كله هو عبارة عن مرض، أبيكم تتابعون المقطع أعلاه بكل تجرد، بشوية تركيز راح يتضح لكم التالي:

– هذا الشخص *اجتزأ كلام الوزير* عن سياقه

– كلام الوزير كان واضح *الحكومة ليست ملزمة بتوظيف كل خريج* ولم يقل أنها *ليست ملزمة بتوظيف الخريجيين بشكل عام*

– تعريجه على *هاشتاقات تحريضية* محاولة مفضوحة لترويج نشاط مشبوه عبر تويتر

– كلامه عن ترامب هي *ذات الاسطوانة* اللي يستخدمها الإعلام المعادي

– استخدامه *كلام بذيء* يدل على سطحية فكره وعقم منطقه

– محاولته التأثير على المتلقي باستخدام لغة الجسد (بودي لاغوينج) *دليل ضعف حجته*

???? عزيزي وعزيزتي

لا تأخذك/ي الحماسة في نشر أي مقطع مهما حاول اللعب على عاطفتك، فما وراء المقطع من أهداف وعمل منظم، أمر لا يخفى على كل كيّس فطن ‼

