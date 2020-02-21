«صحة جازان» تغلق 3 مجمعات طبية خاصة مخالفة

أغلقت صحة جازان عددًا من المجمعات الطبية بالمنطقة؛ إثر جولات رقابية وتفتيشية للعديد من المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة.

رصدت إدارة الالتزام بصحة جازان عددًا من المخالفات بالمنشآت الصحية، تتمثل أبرزها في عدم وجود الحد الأدنى من الكوادر الطبية، وعدم تطبيق سياسات الفرز البصري.

وتم إغلاق عدد 3 مجمعات طبية، وعدد 4 أقسام للطوارئ، وأحالت اللجنة التفتيشية هذه المخالفات إلى لجنة مخالفة المنشآت الصحية الخاصة لتطبيق العقوبة النظامية عليها.

وأوضحت صحة جازان أنه تم الإغلاق تحفظيًا حتى يتم تلافي جميع الملاحظات، مؤكدة أن هذا الإجراء وتنفيذه يأتي حرصًا على سلامة المستفيدين من الخدمات الصحية؛ ولضمان تطبيق الاشتراطات والأنظمة الصحية التي تضمن تقديم الخدمة الطبية بشكلٍ صحيح.

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