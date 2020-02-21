أغلقت صحة جازان عددًا من المجمعات الطبية بالمنطقة؛ إثر جولات رقابية وتفتيشية للعديد من المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة.
رصدت إدارة الالتزام بصحة جازان عددًا من المخالفات بالمنشآت الصحية، تتمثل أبرزها في عدم وجود الحد الأدنى من الكوادر الطبية، وعدم تطبيق سياسات الفرز البصري.
وتم إغلاق عدد 3 مجمعات طبية، وعدد 4 أقسام للطوارئ، وأحالت اللجنة التفتيشية هذه المخالفات إلى لجنة مخالفة المنشآت الصحية الخاصة لتطبيق العقوبة النظامية عليها.
وأوضحت صحة جازان أنه تم الإغلاق تحفظيًا حتى يتم تلافي جميع الملاحظات، مؤكدة أن هذا الإجراء وتنفيذه يأتي حرصًا على سلامة المستفيدين من الخدمات الصحية؛ ولضمان تطبيق الاشتراطات والأنظمة الصحية التي تضمن تقديم الخدمة الطبية بشكلٍ صحيح.
اقرأ أيضًا:
والد «عقيل» يشكو من إهمال طبي لابنه المنوم بغيبوبة منذ 16 عامًا.. و«صحة جازان» تحقق
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة جازان» تغلق 3 مجمعات طبية خاصة مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.