أمير الرياض: من حق المواطن أن نصل إليه ونستمع لاحتياجاته

أجرى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمحافظة الأفلاج ضمن برنامج زيارات لمحافظات المنطقة، فيما وضع أمير المنطقة حجر الأساس لمشروعات بقيمة مليار ريال، إلى جانب أخرى جراي تنفيذها بقيمة 600 مليون ريال.

وكان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني ومسؤولي المحافظة، فيما التقى أمير المنطقة رؤساء المراكز والأهالي واستمع منهم إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم .

عقب ذلك رأس أمير المنطقة اجتماع المجلسين البلدي والمحلي، ونُوقشت عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بحضور المحافظ ومديري العموم على مستوى منطقة الرياض في كل من التعليم والصحة والبلديات والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والزراعة ومسؤولي النقل ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية، وأمانة مجلس المنطقة؛ حيث استمع أمير المنطقة من أعضاء المجلسين البلدي والمحلي لرؤاهم وتطلعاتهم عن المحافظة. واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة .

وفي نهاية الاجتماع وضع أمير المنطقة، حجر الأساس لمشروعات شركة الكهرباء وخدمات بلدية لدرء أخطار السيول بقيمة مليار ريال .

وفي تصريح صحفي له، أوضح أمير المنطقة، أن الموضوعات التي بُحثت ستكون مفيدة للمحافظة، مؤكدًا حق المواطن في الوصول إليه والاستماع منه إلى مطالبه واحتياجاته، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد بالتواجد مع المواطن في كل موقع، معربًا عن انطباعه الإيجابي عن المحافظة.

وأضاف، أنه وضع حجر الأساس لمشروعات في المحافظة بقيمة مليار ريال ومشروعات جاري تنفيذها بقيمة 600 مليون ريال، مشيرًا إلى التاريخ الذي تمتلكه المحافظة من مواقع ورجالات وأصالة تاريخية .

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وعن رصد أمير منطقة الرياض لملاحظات الأهالي في مواقع التواصل الاجتماعي، أكد متابعته لكل ما يطرح ويتداول، وأنه بحثه مع المسؤولين في المنطقة خلال الاجتماع في المحافظة الحلول وتذليل المعوقات .

يشار إلى أنه رافق أمير منطقة الرياض خلال الزيارة مستشار أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، والمشرف العام على إدارة المراسم فيصل بن سعد السديري، ومدير الشؤون الخاصة لأمير منطقة الرياض محمد بن معيض القحطاني، إضافة إلى الأمين العام لمجلس منطقة الرياض المكلف عادل العبدالمحسن الحمدان .

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