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وزير الإعلام يكرم متقاعدي وكالة الأنباء السعودية

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كرم وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية تركي الشبانة، ورئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين، بالرياض المتقاعدين من منسوبي «واس» لعام 1441.

وأكد وزير الإعلام في كلمته اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالإعلام والإعلاميين والرقي بآلية العمل تعزيزًا لمكانة المملكة ورفع اسمها عاليًا.

وعبر عن سعادته بالمشاركة في الاحتفاء بالمتقاعدين وتكريمهم، مجزياً لهم الشكر على ما قدموه طيلة سنوات خدمتهم في «واس» وإسهامهم في إنجازاتها، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.

وأشاد رئيس الوكالة في كلمته بالجهود التي بذلها العاملون في الهيئة في مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم بمن فيهم المتقاعدون، مؤكدًا أنهم أدّوا ما كلفوا به من مهام وأعمال بكل أمانة وإخلاص.

وعبر المتقاعدون عن تقديرهم وامتنانهم على ما حظوا به من دعم ومساندة طوال فترة عملهم. وسلم وزير الإعلام، ورئيس الوكالة الشهادات والهدايا التذكارية للمتقاعدين.

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